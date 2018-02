Responsabilità dei genitori al test delle crisi di coppia

affidamento

Il dovere di un genitore di mantenere vivo il legame dei figli anche con l'altro genitore. Come provare l'inidoneità educativa di un genitore, che porta a rivedere il regime di affidamento esclusivo dei figli. Cosa rischia il genitore che non si attiva per mantenere un legame con i minori, nonostante l'ostracismo dell'altro genitore. Sono queste alcune delle problematiche affrontate - e chiarite - dalla giurisprudenza in questi primi quattro anni di operatività della responsabilità genitoriale.

Sono infatti in vigore da febbraio 2014 le novità introdotte dal decreto legislativo 154/2013 ...

