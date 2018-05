Ad un anno dall'entrata in vigore chiede di attuare la legge per i minori stranieri non accompagnati e fa un appello perché i tribunali nominino i tutori l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) Filomena Albano denunciando che troppi minori (Msna) “concentrati in Sicilia pongono a rischio il sistema”. Albano ha inviato al presidente del Consiglio, ai ministeri coinvolti, ai presidenti delle Regioni, al vicepresidente del Csm e alla Conferenza Stato Regioni una nota sullo stato di attuazione della legge sui minori stranieri non accompagnati (Mnsa) a un anno dall'entrata in vigore, avvenuta il 6 maggio 2017. “L'obiettivo - afferma la Garante - è tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse del 'minore', così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale”.

In Italia al 31 marzo risultano presenti 13.838 migranti sotto i 18 anni privi di adulti di riferimento (a febbraio erano 14.338). Nel dicembre 2017 ne erano stati contati 18.303. Sono invece oltre 4000 gli aspiranti tutori volontari, i cui corsi di formazione sono iniziati nello scorso autunno. I nominativi di circa mille tutori sono già stati trasmessi ai tribunali per i minorenni, che sono ora tenuti a designarli. L'aver trasferito a livello nazionale l'esperienza dei tutori volontari - già sperimentata localmente e in alcuni paesi europei - è una delle novità introdotte dalla legge 47 sui minori non accompagnati, normativa per la quale l'Italia è annoverata tra le buone prassi

europee.



“Pur nella consapevolezza degli sforzi fatti, ad oggi, vi sono però aspetti della legge che ancora non hanno avuto piena attuazione” avverte la Garante Albano. L'elenco è ampio. Si va dai regolamenti di attuazione, che avrebbero dovuto esser adottati, alle stesse nomine dei tutori.

“Da una campionatura parziale, salvo alcune realtà che hanno avviato da tempo queste esperienza, il numero di quelli nominati dai tribunali resta ancora esiguo” registra l'Autorità garante. “Occorre valorizzare il contributo di solidarietà di questi cittadini con la nomina tempestiva, da parte dei giudici, dei tutori già formati e inseriti negli elenchi” sollecita la Garante nel riassumere i contenuti della nota inviata a Governo, Regioni e Csm in cui chiede maggiore sinergia tra tutti gli attori del sistema di protezione e accoglienza, i garanti, i tribunali, i servizi sociali, le prefetture e le questure.

Non è stato ancora adottato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce la procedura per il primo colloquio con il 'minore' da parte del personale della struttura di prima accoglienza. “Anche questo decreto, come gli altri, andrebbe adottato quanto prima” sostiene l'Agia. Va approvato anche un protocollo multidisciplinare, unitario per tutta Italia, per accertare l'età dei non accompagnati. E va creato un format unico e condiviso per la “cartella sociale” degli Msna, contenente le informazioni fondamentali e la tracciabilità della presa in carico. Tutte le questure italiane, infine, dovrebbero uniformarsi alle circolari del Ministero dell'Interno che non subordina il rilascio del permesso di soggiorno ai minorenni soli alla presentazione del passaporto o di un altro documento di identità.



“È poi necessario garantire il rispetto dei 30 giorni previsti dalla legge come termine massimo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza” aggiunge la Garante. I ragazzi, secondo l'Agia, andrebbero spostati tempestivamente in quelle di seconda accoglienza. Quattro minori stranieri su di 10 di quelli presenti in Italia sono concentrati in Sicilia. “La loro costante presenza in questa regione rischia di far fallire tutto il sistema di accoglienza e protezione per i 'minori', incluso quello del tutore” avverte l'Autorità garante. “Bisogna incoraggiare, sostenere e favorire l'affido - dice l'Autorità garante - Esso non solo risponde agli obiettivi di integrazione e inclusione, ma consente ai bambini e ai ragazzi di trovare unpunto di riferimento stabile nella famiglia affidataria.

I 18 anni, poi, arrivano presto per i minori stranieri non accompagnati: oltre l'80% ha tra i 16 e i 17 anni. “Nel poco tempo disponibile - osserva la Garante Albano - non riescono a completare il percorso verso l'autonomia e a integrarsi. Bisogna allora garantire loro un prolungamento del supporto attivando il cosiddetto 'prosieguo amministrativo' previsto dalla legge 47”.