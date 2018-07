Step child adoption: anche la non biologica è madre dalla nascita

la decisione

Corte d'Appello di Napoli - Sentenza 4 luglio 2018 n.145

Anche la non biologica va considerata mamma sin dalla nascita del bambino se ha condiviso con la compagna la scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma). La Corte d'appello di Napoli, (sentenza 145) ha accolto la domanda di stepchild adoption della madre non biologica di una coppia di donne unite civilmente, rifiutata dal Tribunale.



La Corte d'appello ha aperto la via all'adozione in casi speciali come richiesto, ma lo ha fatto con argomenti che vanno oltre la tutela minima approntata dalla stepchild adoption che ha il limite di essere subordinata ad una richiesta. Per i giudici, le regole della legge 40/2004 - secondo la quale i nati a seguito alla Pma hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla pratica - devono valere anche per le coppie omosessuali, che illegalmente o all'estero hanno fatto ricorso a questa tecnica come nel caso esaminato. Uno status di figlio che opera anticipatamente per effetto del consenso, garantendo una tutela ancora più forte, in quanto a stabilità dello stato, rispetto a quella del nato da procreazione naturale.

