«Quando una madre e un padre smettono di essere coppia, possono – e devono – rimanere protagonisti, insieme, della vita dei loro figli. Il vero fallimento è lasciare che siano altri a prendere decisioni per la loro famiglia, a cominciare da un invio coatto in mediazione familiare». Così, Fulvio Scaparro, Direttore scientifico dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra, mette in discussione un altro punto di forza del Ddl Pillon, in tema di separazione e affido, a pochi giorni dall'ultima sentenza della Cassazione che ha bocciato l'equa ripartizione del tempo dei figli tra i due genitori come soluzione di “bigenitorialità perfetta”. «Riteniamo che rendere la mediazione familiare obbligatoria – spiega Scaparro – snaturi uno strumento che da secoli l'esperienza umana ha indicato come efficace se e quando le parti vi aderiscano volontariamente e nella fiducia che quanto detto in mediazione non potrà mai essere utilizzato a loro danno». «La mediazione familiare è un intervento di straordinaria importanza – aggiunge Chiara Vendramini, Presidente GeA – che tende a trasformare il vissuto di “fine del mondo” che spesso è presente nei protagonisti di una separazione bellicosa, in un vissuto di “fine di un mondo”; ma implica che i genitori si mettano in gioco con convinzione per attivare le risorse individuali e comuni, utili alla riorganizzazione familiare». Di questo e altro si parlerà oggi, a Milano, alle ore 18, presso la Casa dei Diritti, in occasione della presentazione del volume “Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare” (a cura di Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, ed. Erickson), alla quale interverranno: Anna Cattaneo, Presidente della IX sezione civile del Tribunale di Milano; Remo Danovi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano. Modera l'incontro Mauro Vittorio Grimoldi, Presidente Ass.ne Amici della Casa dei Diritti.