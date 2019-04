separazione e divorzio

Affidamento congiunto, bocciate visite al papà solo nei week end

Corte di cassazione - Sentenza 8 aprile 2019 n. 9764

In caso di affidamento congiunto, la "bigenitorialità" è un elemento essenziale che non può essere compresso dal giudice senza fornire una adeguata motivazione. La Corte di cassazione, sentenza n. 9764 di oggi, ha così accolto il ricorso di un padre contro il provvedimento della Corte di appello di Messina che aveva limitato ai fine settimana (e per di più alternati) la frequentazione con la figlia dell'età di due anni

