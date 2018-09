SINISTRI STRADALI

Microlesioni, invalidità permanente anche senza esami strumentali

Corte di cassazione - Sentenza 13 settembre 2018 n. 22066

Nel caso di microlesioni subite in un sinistro stradale, l'invalidità permanente «non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22066/2018, bocciando «un automatismo» che vincola, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale. La Suprema corte ha così accolto il ricorso di tre persone che avevano subito lesioni di lieve entità ...

