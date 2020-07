Inps

Il ritardo nell'erogare la riliquidazione della pensione goduta non è danno morale

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 17 luglio 2020 n. 15294

Non costituisce presupposto per il riconoscimento del danno non patrimoniale il ritardo con cui l'Inps adempie - a seguito di sentenza deifinitiva - alla riliquidazione della pensione...

