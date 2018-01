foro consumatore

Facebook: Corte Ue, no a class action per violazione privacy

Corte Ue - Sentenza 25 gennaio 2018 - Causa C-498/16

L'avvocato austriaco Maximilian Schrems non potrà agire in giudizio contro Facebook a nome di altri utenti (in tutto ha raccolto 25mila deleghe) per intentare una maxi azione giudiziale contro il social network per violazione della privacy. La Corte Ue, con la decisione di oggi, sentenza nella causa C-498/16, ha infatti stabilito che Schrems può proporre soltanto un'azione individuale contro Facebook Ireland in Austria ma che, quale cessionario di diritti di altri consumatori, in questo caso altre ...

