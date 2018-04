Il Tribunale dell'Unione europea conferma la decisione della Commissione di non presentare una proposta legislativa nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini europei “Uno di noi” finalizzata a tutelare l'embrione nelle leggi europee. «La Commissione - sottolinea il Tribunale Ue - ha sufficientemente motivato la sua decisione e non ha commesso errori manifesti nella valutazione della situazione giuridica». Dopo la sua registrazione, la proposta legislativa ha raccolto il milione di firme necessario prima di essere ufficialmente presentata alla Commissione all'inizio del 2014. Il 28 maggio 2014, tuttavia, la Commissione ha comunicato di non voler intraprendere alcuna azione. Scelta sostenuta oggi dal Tribunale, secondo cui «l'esercizio del diritto d'iniziativa dei cittadini europei non può obbligare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico».