La necessità di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, sospettato di aver partecipato, in passato, a crimini di guerra, dev'essere valutata caso per caso. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nelle cause riunite C-331/16 e C-366/16, affermando che la valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia costituita dalla persona di cui trattasi per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall'altro, la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

La Corte, si legge in un comunicato, ricorda che gli Stati membri possono adottare misure limitative della libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, in particolare per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Orbene, una restrizione imposta da uno Stato membro alle libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione (o di un cittadino di un paese terzo familiare di tale cittadino), che sia stato destinatario, in passato, di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato poiché sussistevano seri motivi di sospettare che avesse commesso un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni unite, può rientrare nella nozione di provvedimenti di «ordine pubblico» o di «pubblica sicurezza» ai sensi della direttiva.

Secondo la Corte, il fatto che la persona interessata sia stata destinataria, in passato, di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato non può automaticamente portare alla constatazione che la sua semplice presenza sul territorio dello Stato membro ospitante costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. Infatti, prima di adottare una misura fondata su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, è necessaria una valutazione caso per caso.

La constatazione dell'esistenza di una tale minaccia deve essere fondata su una valutazione del comportamento personale dell'interessato, prendendo in considerazione le conclusioni della decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato e gli elementi su cui essa è fondata, in particolare la natura e la gravità dei crimini o degli atti che gli sono contestati, il livello del suo coinvolgimento personale in essi, l'eventuale esistenza di motivi di esonero da responsabilità penale e l'esistenza o meno di una condanna penale. Tale valutazione globale deve anche tener conto del tempo trascorso dalla presunta commissione di tali crimini o atti nonché del comportamento successivo di tale persona, e in particolare considerare se tale comportamento manifesti la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali dell'UE, in un modo che potrebbe turbare gravemente la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione.

La Corte rileva altresì che, pur sembrando poco probabile che tali crimini o atti possano riprodursi al di fuori del loro contesto storico e sociale specifico, un comportamento dell'interessato che dimostri la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali dell'UE, quali la dignità umana e i diritti dell'uomo, è idoneo a costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società ai sensi della direttiva.

Tale valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia che il comportamento personale dell'interessato rappresenta per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall'altro, la tutela dei diritti che i cittadini dell'Unione e i loro familiari traggono dalla direttiva.

Infine, la Corte considera che, ai fini dell'adozione di una decisione di allontanamento nel rispetto del principio di proporzionalità occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità del comportamento addebitato all'interessato, della durata e, se del caso, della legalità del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, del tempo trascorso da quando ha avuto luogo tale comportamento, del comportamento da lui tenuto durante tale periodo, del grado della sua attuale pericolosità per la società, nonché della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con detto Stato membro.