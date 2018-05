Si terrà presso la Sala Gemito Galleria principe di Napoli, il prossimo 12 maggio, l'Assemblea generale ENALJ - European Network of Associations of Lay Judges dal titolo: “Il giorno europeo del giudice laico”. I lavori partiranno sabato mattina con l'intervento dell'avvocato Roberto Fiore, presidente della Biblioteca A. De Marsico, in Castelcapuano; a seguire il dottor Giuseppe De Carolis De Prossedi, Presidente della Corte di Appello di Napoli; concludono i saluti Delia Devlin, Jouni Elomaa, Margherita Morelli della Presidenza ENALJ. Si prosegue con due relazioni, la prima: “Il Futuro dei Giudici Laici e Onorari in Italia” dell'Avvocato Carlo Venditti, professore di Diritto Civile Università degli Studi Luigi Vanvitelli; la seconda: “Il futuro dei giudici laici e onorari in Europa”, tenuta dal dottor Nicola Caputo, Membro del Parlamento Europeo. Nel pomeriggio si apriranno i lavori dell'Assemblea Generale dell'ENALJ con le Relazioni della Presidenza - “L'ENALJ e suoi scopi” ed “II Futuro di ENALJ”. A seguire l'elezione della Presidenza e la chiusura dei lavori.

