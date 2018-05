Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi un appello indirizzato al Vice presidente della Commissione Europea Timmermans e alla Commissaria Jourova per il consolidamento delle competenze dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA) attraverso, in particolare, la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si tratta di un'ulteriore spinta propulsiva per la creazione di uno spazio di giustizia europeo, per la migliore protezione dei diritti umani fondamentali. La lettera è stata sottoscritta anche dai ministri di Finlandia, Austria, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Svezia. Lo comunica il Ministero con una nota.