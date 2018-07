Stop fino a venerdì 27 luglio. La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo sospende lo sgombero del

Camping River, campo nomadi in via di chiusura a Roma, chiedendo alle istituzioni di indicare soluzioni per evitare che gli ex residenti restino per strada. “Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom”, chiosa il ministro dell'Interno Salvini che domani anche sulla situazione campi nomadi a Roma, da lui ieri definita “un casino”, incontrerà il sindaco Virginia Raggi.

L'intervento finale per liberare l'area era atteso oggi, ma poi è arrivato il documento della Corte a cui si erano appellati tre abitanti del River, supportati dall'associazione 21 Luglio.

Il cui legale, Aurora Sordini, spiega: “La preoccupazione della Corte è che gli abitanti del Camping River non restino per strada, anche perché noi abbiamo invocato gli articoli 8 e 3 della convezione europea dei diritti dell'uomo che riguardano il rispetto della vita privata e familiare e il

divieto di trattamenti inumani e degradanti”. Nelle more della sospensione dello sgombero (una misura provvisoria), l'organismo internazionale chiede al governo alcune informazioni da presentare entro domani: se le autorità competenti hanno previsto misure alternative di alloggio per i richiedenti, tenendo conto della loro situazione di vulnerabilità e quando è prevista l'espulsione dal campo.

“L'amministrazione capitolina sta producendo tutta la documentazione in cui si certificano le numerose e reiterate proposte abitative e di inclusione offerte ripetutamente agli abitanti del River. Da oltre un anno gli operatori di Roma Capitale stanno mettendo a disposizione un ampio ventaglio di strumenti, dalle misure di sostegno all'inserimento lavorativo fino al rientro volontario assistito”, sottolineano dal Campidoglio.

