La Corte Ue indica che il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo è un'eccezione al principio di riconoscimento reciproco sotteso al meccanismo del mandato d'arresto europeo, eccezione che deve quindi essere oggetto di interpretazione restrittiva. L'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo “è idonea a consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d'arresto europeo”. A tal proposito, la Corte sottolinea che la salvaguardia dell'indipendenza delle autorita' giudiziarie è essenziale ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, segnatamente nell'ambito del meccanismo del mandato d'arresto europeo. Ne discende che, qualora la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo faccia valere, per opporsi alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente, l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate che, a suo avviso, sono idonee a pregiudicare l'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente e il suo diritto fondamentale a un equo processo, “l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione e' tenuta, in un primo momento, a valutare, in base a elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, l'esistenza di un rischio reale di violazione di tale diritto nello Stato membro emittente, connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro a causa di siffatte carenze”.



La Corte considera che le informazioni contenute nella proposta rivolta dalla Commissione al Consiglio di attivare la procedura dell'articolo 7 del Trattato Ue sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia, “costituiscono elementi di particolare rilevanza ai fini di tale valutazione”. Se l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione considera, alla luce dei requisiti di indipendenza e di imparzialita', che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, essa deve, in un secondo momento, valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze del caso di specie, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna, il ricercato corra tale rischio. Tale valutazione concreta e' necessaria anche quando, come nel caso di specie, “lo Stato membro emittente e' stato oggetto di una proposta motivata della Commissione diretta a ottenere che il Consiglio constati l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di detto Stato membro dei valori Ue e quando l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione ritiene di disporre di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche riguardanti tali valori”.

Se, dopo aver esaminato tutti gli elementi, l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione ritiene esservi un rischio reale che la persona interessata subisca, nello Stato membro emittente, una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, “tale autorita' deve astenersi dal dare seguito al mandato d'arresto europeo di cui e' oggetto tale persona”.