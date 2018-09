Corte Ue

Bankitalia, segreto limitato per garantire risarcimenti e difesa

Cgue - Sentenze 13 settembre 2018 - Cause C-358/16 e C-594/16

La Corte Ue apre una breccia nella segretezza delle informazioni in possesso della autorità di vigilanza finanziaria dei singoli Stati quando esse servano per garantire i diritti di difesa, come per esempio nel caso di un procedimento penale a carico del richiedente; oppure il loro utilizzo sia necessario nell'ambito di un procedimento civile o commerciale, come per le richieste di risarcimento a seguito del fallimento delle banche. Lo ha stabilito la Corte Ue con due sentenze di oggi, nelle cause ...

