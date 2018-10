Una disposizione nazionale che, per la determinazione della durata delle ferie annuali retribuite garantite a un lavoratore, esclude la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore è conforme al diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza sentenza nella causa C-12/17 pubblicata oggi. Per i giudici di Lussemburgo il periodo di congedo parentale non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo.