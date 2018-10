L'obbligo di presentare dei certificati di sostenibilità, imposto dall'Italia agli intermediari che non conseguono la disponibilità fisica dei bioliquidi costituenti l'oggetto della transazione nella quale essi intervengono, è conforme al diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-242/17 pubblicata oggi. Per i giudici di Lussemburgo l'accesso al regime di incentivazione dei certificati verdi di una società che utilizza i bioliquidi per un impianto termoelettrico è assoggettato a determinate condizioni.