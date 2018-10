Il regolamento Bruxelles I non osta a che una normativa di uno Stato membro, che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata a fronte di un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-379/17.



Il 19 novembre 2013, una società immobiliare di diritto italiano, otteneva un'ordinanza del Tribunale di Gorizia che l'autorizzava a procedere ad un sequestro conservativo nei confronti di un cittadino tedesco per un importo a concorrenza di 1.000.000 sui suoi beni. Il 22 agosto 2014, l'ordinanza di sequestro conservativo veniva dichiarata esecutiva in Germania dal Landgericht München (Tribunale regionale del Land di Monaco) in forza del regolamento n. 44/2001 volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri. Il 23 aprile 2015, la Al Bosco chiedeva all'ufficio tedesco responsabile della tenuta dei registri immobiliari l'iscrizione di un'ipoteca sui beni immobili del debitore ubicati in Germania, ossia un appartamento in comproprietà e due posti in un parcheggio sotterraneo.

La richiesta veniva respinta in quanto tardiva. Infatti, secondo il codice di procedura civile tedesco, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è inammissibile una volta decorso il termine di un mese decorrente dalla data di emanazione dell'ordinanza o della sua notifica alla parte richiedente. Tale disposizione mira a tutelare il debitore, impedendo che decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti restino esecutive per un periodo di tempo relativamente lungo e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), dinanzi al quale pende la controversia, chiede se il regolamento Bruxelles I osti a che tale disposizione sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo straniera dichiarata esecutiva in Germania, rivolgendosi quindi alla Corte di giustizia affinché questa si pronunci in merito.

Con la sentenza odierna, la Corte risponde che il regolamento Bruxelles I non osta a che la normativa di uno Stato membro (Germania), come quella in esame, che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata a fronte di un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro (Italia) e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto (Germania).

La disposizione tedesca in questione non riguarda, infatti, il rilascio della dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro (dichiarazione che, in base al regolamento Bruxelles I, dev'essere rilasciata in modo quasi automatico), bensì l'esecuzione vera e propria (che non è stata armonizzata dal regolamento Bruxelles I, restando quindi soggetta, in linea di principio, alla legge nazionale del giudice adito, nella specie il giudice tedesco).

Se è pur vero che, in linea di principio, il riconoscimento deve produrre l'effetto di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia di cui godono nello Stato membro in cui sono state pronunciate, non vi è tuttavia alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe. Tale principio vale per quanto riguarda l'applicazione del termine controverso.

Secondo la Corte, il termine di un mese previsto ai fini dell'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo, anche laddove si tratti di ordinanze emesse da giudici di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto (nel qual caso, il cui dies a quo è costituito dalla data di notificazione al creditore della dichiarazione di exequatur), non implica un reale rischio che il creditore stesso si trovi nell'impossibilità di eseguire nello Stato membro richiesto un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro e munita di esecutività.