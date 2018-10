A seguito del rinnovo parziale dei Membri della Corte di giustizia, Koen Lenaerts è stato oggi rieletto, dai suoi pari, presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per il periodo compreso tra il 9 ottobre 2018 e il 6 ottobre 2021. Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003; vicepresidente della Corte di giustizia dal 9 ottobre 2012 al 7 ottobre 2015; presidente della Corte di giustizia dall'8 ottobre 2015.