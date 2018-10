e-Curia - l'applicazione informatica che permette il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica - diverrà la modalità esclusiva di scambio dei documenti giudiziari tra i rappresentanti delle parti e il Tribunale a partire dal 1° dicembre 2018. L'evoluzione, spiega una nota della Corte Ue, è volta a trarre i più ampi benefici dall'immediatezza delle comunicazioni smaterializzate e a ottimizzare la gestione delle cause. A partire dal suo lancio nel novembre 2011, prosegue la nota, questa modalità di trasmissione ha riscontrato un notevole successo, attestato dalla crescita del numero di titolari di profili di accesso (attualmente 4.230) e dall'aumento della percentuale dei depositi effettuati con e-Curia (83% nel 2017 presso il Tribunale). La necessità di fornire un contesto normativo a tale evoluzione ha indotto il Tribunale ad adottare, l'11 luglio 2018, modifiche al suo regolamento di procedura e una nuova decisione relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante e-Curia. Tali modifiche e tale decisione, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 settembre 2018, renderanno e-Curia l'unica modalità di scambio tra le parti e il Tribunale a partire dal 1° dicembre 2018. Questa evoluzione riguarda tutte le parti (ricorrenti, convenute e intervenienti) e tutti i tipi di procedimenti, compresi i procedimenti di urgenza, sebbene rimangano alcune eccezioni in osservanza del principio di accesso al giudice (in particolare nel caso in cui l'utilizzo di e-Curia risulti tecnicamente impossibile o quando un richiedente non rappresentato da un avvocato faccia domanda di gratuito patrocinio). Le informazioni relative a e-Curia sono disponibili nel sito della Corte di giustizia dell'Unione europea (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).