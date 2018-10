La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Allo stesso tempo la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione di Provenzano non ha leso i suoi diritti.

La difesa - “Quella che abbiamo combattuto è stata una lotta per l'affermazione di un principio e cioè che applicare il carcere duro a chi non è più socialmente pericoloso si riduce ad una persecuzione”. Così l'avvocato Rosalba Di Gregorio, legale del capomafia Bernardo Provenzano, ha commentato la decisione. “A noi non interessava e non interessa un risarcimento, ma soltanto l'affermazione di un principio contro prese di posizione assolutamente illegittime”, ha aggiunto l'avvocato che, per anni, prima di arrivare ai giudici Strasburgo aveva chiesto la revoca del 41 bis e l'espiazione della pena in regime ordinario, alla magistratura di sorveglianza di Parma, Milano e Roma. Il legale ha perso la sua battaglia in tutte le sedi giudiziarie fino alla Cassazione e ha sancito confermando i verdetti precedenti, che in nessun altro luogo Provenzano avrebbe potuto ricevere cure migliori. Tutti gli ultimi ministri della Giustizia hanno rinnovato il 41 bis al capomafia, che diverse perizie avevano certificato essere incapace di assistere coscientemente ai processi



La decisione - La Corte scrive di “non essere persuasa che il governo italiano abbia dimostrato in modo convincente che il rinnovo del regime del 41bis” avvenuto a marzo 2016 “fosse giustificato”. Secondo i giudici, i documenti medici forniti dal governo taliano dimostrano che le già compromesse funzioni cognitive di Provenzano erano peggiorate nel 2015 e che nel marzo 2016 eran “estremamente deteriorate”. La “gravità della situazione”, osserva ancora la Corte nella sentenza, doveva quindi essere presa in considerazione con maggiore attenzione nel decidere il

rinnovo del 41 bis.

I giudici evidenziano che nella decisione non c'è invece alcuna menzione dello stato mentale del boss e che manca “una valutazione autonoma del ministero della Giustizia sulle condizioni di Provenzano al momento del rinnovo del 41 bis”.

La condanna dell'Italia da parte della Corte riguarda tuttavia solo il prolungamento del regime carcerario speciale. Nella sentenza gli stessi togati, dopo aver “valutato tutti i fatti”, riconoscono infatti che la permanenza del boss in prigione non ha “di per sè” violato il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. “La detenzione di Provenzano non può essere considerata incompatibile con il suo stato di salute e la sua età avanzata”, scrivono i giudici aggiungendo che non può neanche essere sostenuto che “la sua salute e il suo benessere non siano stati protetti, nonostante le restrizioni imposti dalla detenzione”. Alla luce di tutto ciò, la Corte di Strasburgo ha rifiutato le richieste di risarcimento per danni morali di 150 mila euro e

di pagamento di 20 mila euro per coprire le spese legali.

Il comunicato della corte

Il ricorrente, Bernardo Provenzano, ora deceduto, era un cittadino italiano, nato nel 1933. Provenzano è stato arrestato nel 2006. Successivamente è stato condannato per reati estremamente gravi, ricevendo diverse condanne a vita.

Dopo il suo arresto, è stato imprigionato sotto il regime 41 bis regime, un regime restrittivo in Italia volto ad impedire che i condannati per reati connessi alla mafia mantengano i contatti con membri dell'organizzazione criminale all'interno o all'esterno del carcere. Il 41 bis include restrizioni sulle visite di famiglia, il divieto di utilizzare il telefono e il monitoraggio della corrispondenza. Il regime è stato esteso anno dopo anno fino al 2010, e poi ogni due anni fino al 2016.

È stato detenuto nelle carceri di Parma e Milano. È diventato progressivamente gravemente malato in carcere e, in particolare, il suo funzionamento cognitivo è diminuito. Alla fine del 2013 è stato definitivamente costretto a letto venendo alimentato artificialmente tramite un tubo di alimentazione. Fu infine ricoverato nel 2014 nell'ala correttiva dell'ospedale civile San Paolo di Milano, dove è rimasto fino alla sua morte nel 2016. Tra il 2013 e il 2016 ha presentato un procedimento giudiziario chiedendo la sospensione della pena

per motivi di salute e chiedendo di sollevarlo dal regime carcerario speciale, senza successo. Le corti, basandosi su prove mediche e una relazione di esperti nominati dal tribunale, hanno ritenuto che stesse ricevendo cure mediche adeguate, sia per quanto riguarda la sua detenzione a Parma che nell'ospedale di Milano.

Hanno anche affermato che il regime speciale era ancora giustificato nell'interesse dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Basandosi sull'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione, Provenzano lamentava inadeguate cure mediche in carcere ed il proseguimento del regime carcerario speciale fino alla morte, nonostante il cattivo stato di salute.

Nessuna violazione dell'articolo 3 - rispetto alle condizioni di detenzione

Violazione dell'articolo 3 - a causa della rinnovata applicazione del regime speciale penitenziario in data 23 marzo 2016

Giusta soddisfazione: la Corte ha ritenuto che la constatazione di una violazione costituiva di per sé sufficiente soddisfazione per il danno non patrimoniale sostenuto dal Sig. Provenzano.