CASO TEDESCO

Corte Ue: la scuola guida paga l'Iva sui corsi patente B e C1

Corte Ue - Sentenza 14 marzo 2019 - Causa C-449/17

I corsi di guida automobilistica per il conseguimento della patente, categorie B e C1, non rientrano tra gli insegnamenti scolastici o universitari e dunque non sono esenti dal pagamento dell'IVA. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza 14 marzo 2019 nella causa C-449/17

