Il Tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione europea perché l'Antitrust ha erroneamente ritenuto che le misure a favore della Banca Tercas presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Per Bruxelles un intervento di sostegno di un consorzio di diritto privato a favore di uno dei suoi membri costituiva un "aiuto concesso da uno Stato".

Il caso affonda le radici nel 2013, quando la Banca Popolare di Bari (Bpb) evidenziò l'nteresse a sottoscrivere un aumento di capitale della Banca Tercas sottoposta dal 2012 al regime dell'amministrazione straordinaria a seguito d'irregolarità constatate dalla Banca d'Italia. Tra le condizioni poste dalla Bpb per tale operazione c'era la copertura da parte del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) del deficit patrimoniale della Tercas nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Il Fitd è un consorzio di diritto privato tra banche e di tipo mutualistico e nel 2014 ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concedergli determinate garanzie. Il Tribunale Ue ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 milaeuro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd "non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana". Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi "una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico".



Il Tribunale osserva, poi, che la Commissione "non ha dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell'adozione della misura in questione". A tal riguardo, rileva che il Fitd è un consorzio di diritto privato che agisce, in forza del suo statuto, "per conto e nell'interesse delle consorziate". Inoltre, i suoi organi direttivi sono eletti dall'assemblea generale del Fitd e sono, come quest'ultima, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. In tali circostanze, il Tribunale sottolinea che l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'intervento del Fitd a favore di Tercas "non costituisce un indizio che consenta d'imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano". Infatti, quando la Banca d'Italia ha autorizzato tali aiuti, si è limitata a un controllo della loro conformità con il quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale e "non ha affatto imposto al Fitd d'intervenire a sostegno di Terca"s. Per di più," i delegati della Banca d'Italia che assistevano alle riunioni degli organi direttivi del Fitd hanno avuto in questo caso un ruolo puramente passivo di meri osservatori". Inoltre, l'intervento della Banca d'Italia nei negoziati tra il Fitd, la Bpb e il commissario straordinario di Tercas "è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l'autorità di vigilanza, senza che quest'ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del Fitd di intervenire a favore di Tercas".

In riferimento alla condizione riguardante il finanziamento dell'intervento mediante risorse statali, il Tribunale conclude che la Commissione" non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo dell'intervento di sostegno del Fitd fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane". Il Tribunale rileva che l'intervento del Fitd a favore di Tercas "trae origine da una proposta presentata inizialmente dalla Bpb e ripresa successivamente da Tercas, conformemente allo statuto del Fondo interbancario, utilizzando fondi forniti dalle banche membri del Fitd, e nell'interesse dei membri del Fidt, poiché l'aiuto a Tercas era meno oneroso rispetto all'attuazione della garanzia legale a favore dei depositanti di Tercas, in caso di liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima".

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.