Airbnb non può essere sottoposta alla regole francesi sulla professione di agente immobiliare perchè fornisce un servizio della società dell'informazione. È questo il parere dell'Avvocato generale Ue Maciej Szpunar sul caso sollevato all'origine dall'Associazione degli albergatori di Francia.

"Salutiamo con favore l'opinione dell'Avvocato Generale, che ha fornito un quadro chiaro delle regole applicabili alle piattaforme di economia collaborativa come Airbnb. Regole che aiutano a creare nuove opportunità per i consumatori europei". Così Airbnb Italia commentando il parere non vincolante dell'avvocato.

Il caso riguarda Airbnb Irlanda, società di diritto irlandese con sede a Dublino che gestisce per tutti gli utenti stabiliti al di fuori degli Stati Uniti la piattaforma online che mette in contatto titolari di alloggi (professionisti e privati) da dare in locazione e le persone che li richiedono. A seguito di una denuncia con costituzione di parte civile depositata dall'Associazione per l'alloggio e il turismo professionale francese, la procura ha avviato nel marzo 2017 una requisitoria introduttiva per violazione della legge sui requisiti relativi all'esercizio di talune operazioni relative alla gestione di immobili e di fondi inerenti ad esercizi commerciali riguardante, in particolare, l'attività di agente immobiliare. Airbnb contesta il fatto di esercitare l'attività di agente immobiliare e deduce l'inapplicabilità della legge francese per incompatibilità con la direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Di qui la decisione del tribunale di primo grado di Parigi di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia per chiarire se le prestazioni fornite in Francia da Airbnb godano della libertà di prestazione di servizi prevista dalla direttiva sul commercio elettronico e se le norme restrittive relative all'esercizio della professione di agente immobiliare in Francia, previste dalla legge nazionale, siano opponibili alla società.

L'avvocato generale Szpunar rileva la necessità di valutare la natura del servizio fornito da Airbnb, vale a dire se si tratta di un servizio fornito a distanza, senza che le parti siano simultaneamente presenti, e si tratta di un servizio interamente fornito mediante dispositivi elettronici senza riferirsi a servizi di contenuto materiale, sebbene questi implichino l'utilizzazione di dispositivi elettronici. Nella propria giurisprudenza, la Corte ha già avuto modo di fissare alcuni criteri relativi ai servizi misti, composti di un elemento fornito elettronicamente e di un altro non fornito in tal modo. L'avvocato generale suggerisce alla Corte di stabilire che "un servizio consistente nell'intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore di detto servizio non eserciti un controllo sulle modalità essenziali di tali prestazioni, costituisce un servizio della società dell'informazione, con la precisazione che il fatto che detto prestatore proponga parimenti altri servizi a contenuto materiale non impedisce la qualificazione del servizio fornito elettronicamente come servizio della società dell'informazione, a condizione che quest'ultimo servizio non rappresenti un tutto inscindibile con i servizi medesimi".

La legge francese in questione ricade, a priori, nella sfera d'applicazione della direttiva sul commercio elettronico, trattandosi di una normativa di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, idoneo a restringere i servizi della società dell'informazione. L'Avvocato generale ricorda, poi, che, affinché una prescrizione fissata da uno Stato membro diverso da quello in cui sia stabilito il prestatore dei servizi della società dell'informazione sia opponibile a quest'ultimo e determini una restrizione della libera circolazione di tali servizi, tale prescrizione "deve costituire una misura rispondente alle condizioni sostanziali e procedurali stabilite dalla direttiva stessa". Alla luce delle condizioni sostanziali fissate dalla direttiva sul commercio elettronico, l'Avvocato generale ritiene che "uno Stato membro diverso da quello d'origine possa derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione soltanto per mezzo di provvedimenti presi su base individuale, facendo poi presente che, in ogni caso, incombe al giudice nazionale accertare se i provvedimenti in questione siano necessari ad assicurare la protezione del consumatore e non eccedano quanto richiesto per il conseguimento dell'obiettivo perseguito".

Inoltre, uno Stato membro che intenda adottare provvedimenti restrittivi della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro deve notificare preliminarmente il proprio intendimento alla Commissione e chiedere allo Stato membro d'origine di prendere provvedimenti in materia di servizi della società dell'informazione. Nel caso in questione, "nulla indica che la Francia abbia chiesto all'Irlanda di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell'informazione né sembra che il requisito relativo alla notifica alla Commissione sia stato soddisfatto, né durante né dopo il periodo di trasposizione della direttiva". In merito a quest'ultimo aspetto, l'Avvocato generale ritiene che l'omessa notificazione comporti la sanzione dell'inopponibilità di un provvedimento al prestatore dei servizi medesimi.

Conseguentemente, in ordine alla questione se uno Stato membro diverso da quello di origine possa imporre, d'ufficio e senza un esame delle condizioni sostanziali, prescrizioni relative all'esercizio della professione di agente immobiliare, come quelle previste dalla legge francese, ai prestatori di una categoria di servizi della società dell'informazione, l'Avvocato generale ritiene che "la direttiva osti a che uno Stato membro possa restringere, in tali circostanze e con tali modalità, la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro".