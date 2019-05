Gli obblighi di legge sugli appalti pubblici valgono anche quando non sono esplicitamente richiamati dal bando di gara. Tuttavia, se questo è strutturato in maniera tale da creare confusione, gli offerenti devono avere la possibilità di sanare la propria situazione. È quanto ha

deciso la Corte di giustizia Ue con una sentenza che riguarda l'appalto bandito nel 2017 dal Comune di Montelanico (Roma) per l'affidamento per 9 anni del servizio di raccolta differenziata,

trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La società Lavorgna, arrivata seconda, ha fatto ricorso davanti al Tar del Lazio contro l'aggiudicazione del servizio alla Gea srl, sostenendo che l'offerta presentata da quest'ultima non specificava il "costo della manodopera". La stessa Gea, però - riporta la Corte in una nota - era stataautorizzata a precisare il dato oltre i termini del bando attraverso un "soccorso istruttorio", visto che il modulo che gli offerenti dovevano usare non lasciava alcuno spazio per indicarlo. Inoltre, gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall'amministrazione.

Il Tar del Lazio si è quindi rivolto alla Corte Ue chiedendo chiarimenti sull'interpretazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici, sospettando che la normativa italiana fosse in contrasto con quella Ue perché prevede l'esclusione dalla gara per gli operatori anche quando l'obbligo di specificare i costi di manodopera non è espressamente richiesto. Con la sentenza

odierna, la Corte ha stabilito che le leggi Ue non vietano all'Italia di prevedere tale obbligo. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire se le disposizioni della singola gara d'appalto possono generare confusione, consentendo agli offerenti di sanare le propria situazione in un secondo momento.