Un lavoratore marittimo che conserva la propria residenza nel proprio Stato membro d'origine, pur svolgendo attività lavorativa per conto di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro su una nave battente bandiera di uno Stato terzo navigante al di fuori del territorio dell'Unione europea, ricade nella sfera d'applicazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: di conseguenza deve essere applicata la normativa del suo Stato membro di residenza. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue nell'ambito di un caso che ha coinvolto un cittadino lettone residente in Lettonia, che svolgeva attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un'impresa stabilita In Olanda a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas che navigava nel Mare del Nord al di fuori del territorio dell'Unione europea. L'Olanda aveva chiesto il pagamento dei contributi previdenziali.