Per "assicurare" l'effettiva applicazione dei diritti previsti dalla direttiva Ue sull'orario di lavoro e dalla Carta dei diritti fondamentali, "gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore": lo ha deciso la Corte di Giustizia della Ue in una sentenza. "Spetta agli Stati membri definire le modalità concrete di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere", tenendo conto "delle specificità" proprie di ogni settore di attività interessato, e delle dimensioni delle imprese.