Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso dell'ex commissario europeo John Dalli, maltese, che chiedeva il risarcimento del presunto danno subito per effetto della cessazione dalle sue funzioni. Dalli, indica il Tribunale europeo, "non ha provato l'esistenza di un comportamento illegittimo dell'Olaf o della Commissione, non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i comportamenti criticati e il danno asserito, e neppure l'esistenza del danno stesso". Dalli, che era responsabile della salute e delle politiche per i consumatori Ue, era risultato essere al corrente di un tentativo di corruzione relativo alla regolazione del tabacco umido in polvere.