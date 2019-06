Corte Ue: incendio dell'auto in garage privato, l'Rc deve coprire i danni

CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Corte Ue - Sentenza 20 giugno 2019, Causa C-100/18

Anche la sosta prolungata all'interno di una garage privato è coperta dalla assicurazione antincendio del veicolo. La nozione di "circolazione dei veicoli»", infatti, «costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro». Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza 20 giugno 2019, Causa C-100/18, affrontando un caso spagnolo. Per i giudici di Lussemburgo dunque «rientra nella nozione di circolazione una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio».

Una decisione di rilievo anche alla luce della indicazioni (Faq) dell'Ania secondo cui sono coperti dall'assicuratore RC Auto i danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta "sulle pubbliche vie o aree equiparate", in quanto considerata «fase della circolazione» (fa eccezione l'azione dolosa di terzi).



I fatti - Nell'agosto 2013, il circuito elettrico di un veicolo parcheggiato nel garage privato di un immobile, ed ormai fermo da più di 24 ore, ha preso fuoco causando dei danni. L'immobile era assicurato, per cui la società proprietaria è stata risarcita, per oltre 44mila euro, per i danni causati dall'incendio. Nel marzo 2014, però, l'assicurazione dello stabile ha convenuto in giudizio quella del proprietario dell'auto per il rimborso. La domanda è stata respinta in primo grado. Tuttavia, in appello, l'assicurazione dell'auto è stata condannata al pagamento dell'indennizzo. Contro questa decisione ha proposto ricorso alla Corte suprema spagnola che però nutrendo dei dubbi sull'interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli», contenuta nella Direttiva 2009/103/CE, ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia.



La motivazione - La Corte Ue osserva che, secondo la propria giurisprudenza, la nozione di circolazione non è limitata alle ipotesi di "circolazione stradale", e chevi rientra qualunque uso del veicolo conforme alle sue funzioni abituali. Del resto, prosegue, nessuna disposizione della direttiva limita l'estensione dell'obbligo di assicurazione ai casi in cui i veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade. Non solo, lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell'utilizzo della macchina. Una conclusione che non è meno vera perchè il veicolo è rimasto parcheggiato per più di 24 ore, in quanto lo stazionamento di un veicolo presuppone che quest'ultimo, a volte per un lungo periodo di tempo, rimanga fermo fino al suo prossimo spostamento.

Infine, altro passaggio importante, il fatto che il sinistro derivi da un incendio causato dal circuito elettrico non assume particolare rilievo, in quanto il mezzo che è all'origine del sinistro, ai sensi della direttiva, risponde alla definizione di «veicolo», per cui non è necessario distinguere, quale tra le sue componenti è all'origine dell'evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale componente svolge.