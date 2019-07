corte ue

Contrabbando, Italia condannata per non aver riscosso il debito doganale in attesa del processo penale

Corte Ue - Sentenza nella Causa C-304/18

L'Italia è stata condannata dalla Corte Ue, sentenza nella Causa C-304/18, perché non ha riscosso nel termine di 5 anni il debito doganale, stimato in oltre 2mln di euro, di un contrabbandiere di sigarette per attendere l'esito del processo penale arrivato 6 anni dopo. La procedura doganale, spiegano i giudici di Lussemburgo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Italia, non è subordinata all'esito dell'eventuale procedimento penale

