Le imprese di telecomunicazione devono trasmettere gratuitamente all'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni che consentono di localizzare il chiamante. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 5 settembre 2019 nella causa C-417/18, aggiungendo che gli Stati membri devono provvedere affinché tale obbligo sia rispettato anche se il telefono cellulare non è provvisto di una scheda SIM



La vicenda - Il caso era quello di una ragazza lituana rapita, violentata e bruciata viva nel bagagliaio di un'autovettura nel 2013. La vittima mentre vi si trovava rinchiusa aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il numero di emergenza unico europeo 112, tuttavia, gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito la sua localizzazione.



La motivazione - Con la decisione odierna i giudici di Lussemburgo chiariscono che la direttiva «servizio universale» impone agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, l'obbligo di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all'ubicazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.



La Corte constata poi che, se è vero che gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri relativi all'esattezza e all'affidabilità delle informazioni sull'ubicazione di una persona che chiama il 112, tali criteri devono in ogni caso garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l'affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso.



Infine la Corte afferma che quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l'illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subito da un singolo individuo è sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell'Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subito da un singolo individuo dev'essere sufficiente per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell'Unione.