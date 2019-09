corte ue

Cgue: per il disegno industriale il diritto d'autore scatta solo in casi particolari

Corte Ue - Sentenza nella causa C-683/17

Per i disegni ed i modelli industriali la protezione aggiuntiva del diritto d'autore può essere concessa solo in casi particolari. Di regola dunque la tutela accordata sarà quella prevista dalla direttiva (98/71/CE) in materia di protezione giuridica di disegni e modelli comunitari. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-683/17 affrontando un caso portoghese. La protezione ai sensi del diritto di autore, chiariscono i giudici di Lussemburgo, non può essere concessa ai modelli ...

