Cgue: legge anti Google News operativa solo se comunicata alla Commissione

Corte Ue - Sentenza 12 settembre 2019, Causa C-299/17

Una normativa nazionale (in questo caso tedesca) che vieti ai motori di ricerca (Google news) di utilizzare gli "snippets" - brevi ritagli o riassunti di testi di stampa - senza l'autorizzazione dell'editore non è applicabile in mancanza di previa notifica alla Commissione. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 12 settembre 2019 nella causa C-299/17, chiarendo che si tratta di una regola relativa ad un servizio della società dell'informazione e, dunque, di una «regola tecnica» il cui progetto ...

