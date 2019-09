sì tutela dati sensibili

Cgue: Google, diritto all'oblio limitato alla Ue



Cgue - Sentenze del 24 settembre 2019 - Cause C 507/17 e C-136/17

Google non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca ma soltanto nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri. Deve comunque attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C 507/17, decidendo su di un caso francese.

