Marijuana, immagine non registrabile come marchio Ue: è contraria all'ordine pubblico

Tribunale Ue - Sentenza 12 dicembre 2019 nella Causa T-683/18

No alla registrazione come marchio comunitario di un segno che evoca la marijuana. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Ue, con la sentenza 12 dicembre 2019 nella Causa T-683/18, chiarendo che un simile segno è contrario all'ordine pubblico in quanto raffigura una sostanza il cui consumo è vietato in numerosi Stati europei. Per il Tribunale infatti il segno in questione sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione che gli alimenti e le bevande menzionati, nonché i relativi servizi, ...