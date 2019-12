corte ue

Compagnia aerea risarcisce per rovesciamento caffè caldo

Corte Ue - Sentenza 19 dicembre 2019 nella Causa C-532/18

La compagnia aerea deve risarcire il passeggero per le ustioni causate dal rovesciamento, durante il volo, anche se per ragioni ignote, di un bicchiere di caffè bollente. Non è necessario dunque provare la ricorrenza di uno specifico rischio inerente il volo. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 19 dicembre 2019, nella Causa C-532/18, chiarendo che secondo la Convenzione di Montreal «la nozione d'incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24