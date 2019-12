Airbnb ha messo a segno una vittoria nel contenzioso contro gli albergatori francesi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la piattaforma per gli affitti brevi, usati spesso a scopo turistico, non può essere assimilata a un'agenzia immobiliare e quindi costretta ad attenersi alle norme, particolarmente stringenti in Francia, che regolano quel tipo di attività. La Corte ha infatti ritenuto che Airbnb non possa essere regolata come un'agenzia immobiliare che offre servizi online perché "la natura del collegamento tra servizi di intermediazione e provvigioni per le locazioni non giustifica un discostamento dalla classificazione come information society service", servizio della società dell'informazione. In buona sostanza, Airbnb non è tenuta ad avere una licenza come agenzia immobiliare professionale. Ad aprire il contenzioso era stata l'Associazione per il turismo professionale e gli alloggi (Ahtop) secondo cui Airbnb svolge attività di agente immobiliare e compete in modo sleale nel settore.