L'Italia è condannata a sanzion pecuniarie per non aver recuperato aiuti illegittimamente

concessi al settore alberghiero in Sardegna. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione europea con una sentenza odierna in base alla quale L'Italia dovrà, quindi, versare al bilancio

dell'Unione una somma forfettaria pari a 7.500.000 euro nonché, a partire dalla data odierna, una penalità pari a 80.000 euro per ogni giorno di ritardo.



La vicenda ha origine nel 2008 quando la Commissione ha deciso che taluni aiuti concessi dall'Italia in favore di imprese alberghiere della Sardegna erano incompatibili con il

mercato comune. Di conseguenza, l'Italia era tenuta a recuperare tali aiuti illegittimi (di importo complessivo pari a circa 13,7 milioni di euro) immediatamente ed effettivamente presso i

beneficiari.