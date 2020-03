compensazioni pecuniarie

Voli aerei, indennizzo anche per il ritardo del volo sostitutivo

Corte Ue - Sentenza del 12 marzo 2020 nella causa C-832/18

Nessun limite alla compensazione pecuniaria qualora anche il volo sostitutivo sia in ritardo. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza del 12 marzo 2020 nella causa C-832/18. Per i giudici di Lussemburgo infatti un passeggero aereo che ha ricevuto una compensazione in denaro per la cancellazione di un volo e ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha diritto ad una ulteriore compensazione per il ritardo di tale volo alternativo.

