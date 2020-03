Anche la Corte europea dei diritti umani è costretta a fare i conti con il coronavirus e le

restrizioni che via via i paesi membri del Consiglio d'Europa stanno adottando per fronteggiare la pandemia. L'istituzione ha quindi deciso di "sospendere per un mese la regola che impone a

chi fa appello alla Corte di Strasburgo di presentare il proprio ricorso contro lo Stato entro sei mesi". Sono inoltre sospesi, sempre per un mese, tutti i limiti temporali imposti alle parti

per presentare documenti e argomentazioni nei ricorsi già pendenti. La stessa Corte afferma che "continuerà ad assicurare, in principio, tutte le attività essenziali, in particolare i

procedimenti dei casi prioritari" e "d'aver adottato specifiche procedure per giudicare le eventuali richieste di misure urgenti da richiedere agli Stati in base alla regola 39". La Corte ha

inoltre deciso di annullare le udienze pubbliche che si dovevano tenere in marzo e aprile.