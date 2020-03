corte ue

Credito al consumo, obbligo di chiarezza sul termine per recedere

Corte Ue - Sentenza nella causa C-66/19 del 26 marzo 2020

Nei contratti di credito al consumo le modalità di calcolo del termine di recesso devono essere espresse in modo chiaro e conciso. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-66/19 del 26 marzo 2020, giudicando un caso tedesco ed aggiungendo che per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, non è sufficiente che il contratto rinvii ad una norma nazionale, la quale, a sua volta, ...

