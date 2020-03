corte ue

Ritardo aereo, competente paese decollo anche con acquisto tramite agenzia

Corte Ue - Sentenza nella causa C-215/18 del 26 marzo 2020

Azione diretta verso la compagnia aerea per la compensazione da ritardo anche per chi ha acquistato il biglietto tramite agenzia. Non solo, il passeggero può chiamare in giudizio il vettore davanti al tribunale del luogo di partenza del volo. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-215/18 del 26 marzo 2020, giudicando un caso ceco. I giudici hanno infatti chiarito che nonostante l'assenza di un contratto vero e proprio tra il passeggero e il vettore, ai sensi del regolamento ...

