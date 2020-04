La Corte di giustizia dell'Unione europea, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha deciso di attuare una modalità di lavoro a distanza generalizzato a partire dal 16 marzo 2020. Al fine di tutelare il personale e di contribuire alla prevenzione della diffusione del virus, i locali dell'Istituzione sono inaccessibili ai visitatori e ai membri del personale, ad eccezione delle persone chiamate a svolgere funzioni cruciali.



Le udienze fissate tra il 16 marzo e, rispettivamente, il 30 aprile e il 15 maggio hanno subito un rinvio. Sono state poi adottate, prosegue il comunicato della Corte, tutte le disposizioni affinché le attività degli organi giurisdizionali e dei servizi proseguano per garantire la continuità del servizio pubblico europeo della giustizia.



Ad oggi, la stragrande maggioranza dei collaboratori della Cgue è in grado di contribuire a distanza all'attività dell'Istituzione. Inoltre, al fine di non interrompere il trattamento delle cause, sono state prese decisioni seguendo una procedura scritta, quesiti scritti rivolti alle parti, organizzazione specifica di udienze di pronuncia di sentenze e di lettura di conclusioni, condizioni semplificate per l'apertura di un profilo e-Curia (applicazione che consente il deposito e la notificazione degli atti processuali per via elettronica).