Dichiarare pubblicamente di non voler assumere o collaborare professionalmente con persone

omosessuali rappresenta una discriminazione contraria alla giurisprudenza Ue, e il diritto nazionale di un Paese Ue può prevedere che un'associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue pronunciandosi su una causa che riguarda un avvocato italiano che aveva dichiarato, nel corso di un'intervista radiofonica, di non voler assumere né collaborare con persone omosessuali nel proprio studio legale.

Ritenendo tale affermazione una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale dei lavoratori, un'associazione di avvocati in difesa dei diritti delle persone LGBTI ha fatto causa all'avvocato. Il ricorso è stato accolto in primo grado e confermato in appello, ma l'avvocato ha presentato ricorso davanti alla Corte suprema di Cassazione, che a sua volta si è rivolta ai giudici del Lussemburgo in via pregiudiziale.

Secondo la Corte Ue, le frasi discriminatorie rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea antidiscriminazioni, e più precisamente della nozione di "condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro". Anche se, al momento del rilascio delle dichiarazioni, non era in corso o era programmata alcuna procedura di selezione del personale, a patto che la persona che ha detto tali frasi possa essere percepita come capace di esercitare un'influenza determinante sulla politica di assunzioni del datore di lavoro.