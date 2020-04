corte ue

Ryanair, offerte poco trasparenti: su internet prezzi definitivi

Corte Ue - Sentenza 23 aprile 2019 - Causa C 28/19

Piena trasparenza delle compagnie aeree nelle offerte su internet. Al momento della pubblicazione in rete esse devono indicare l'Iva applicata ai voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C 28/19, dando ragione all'Agcom italiana che nel 2011 aveva irrogato a Ryanair...

