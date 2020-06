ok distribuzione ai medici

Medicinali soggetti a prescrizione, vietati gli omaggi alle farmacie

Corte Ue - Sentenza 11 giugno 2020 nella Causa C-786/18

Le imprese farmaceutiche non possono distribuire gratuitamente ai farmacisti i campioni di medicinali sottoposti a prescrizione medica. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza 11 giugno 2020 nella Causa C-786/18, aggiungendo che non è invece vietata la distribuzione gratuita dei medicinali non soggetti a prescrizione

