corte ue

Extracomunitari: domande di "protezione" anche al giudice, no al trattenimento

Corte Ue – Sentenza 25 giugno 2020, nella causa C-36/20 PPU

Più tutele per i cittadini extra comunitari alla ricerca di "protezione internazionale". La Corte di giustizia di Lussemburgo, con la sentenza 25 giugno 2020, nella causa C-36/20 PPU, ha infatti accordato maggiore libertà nella presentazione delle domande e fissato rigidi paletti per il «trattenimento». Per i giudici europei anche il giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un irregolare di un paese terzo rientra nel novero delle «altre autorità» preposte a ricevere domande ...

