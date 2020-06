corte ue

Licenziamento illegittimo, con la reintegra scatta il diritto alle ferie retribuite (o alla indennità)

Corte Ue - Sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19

Il licenziamento illegittimo non fa perdere, nel caso di reintegra, il diritto alle ferie retribuite o comunuque ad una indennità sostitutiva, in caso di cessazione definitiva. Lo ha deciso la Corte Ue, con la sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19. La prima relativa ad un caso bulgaro, la seconda italiano.

