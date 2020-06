Gli avvocati greci hanno avviato una class action contro il governo affermando che Atene li ha esclusi "in modo provocatorio" dalle categorie professionali 'danneggiate' dalla pandemia Covid-19 che possono ricevere aiuti finanziari. Nel ricorso collettivo inviato al comitato europeo per i diritti sociali gli avvocati chiedono all'organo di Strasburgo di adottare misure urgenti che impongano al governo greco di erogargli aiuti finanziari sufficienti fino a che i tribunali non saranno pienamente operativi, sostenendo che le violazioni subite a causa dei mancati sussidi "porteranno numerosi appartenenti alla categoria ad abbandonare la professione per poter sopravvivere e sovvenire ai bisogni delle loro famiglie". Nel ricorso, presentato dalla quasi totalità degli ordini degli avvocati, si denuncia la violazione di numerosi articoli della Carta sociale europea, in particolare del diritto all'assistenza sociale e sanitaria, alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale, oltre che quello alla salute e al diritto di famiglie e minori a essere protetti socialmente, legalmente ed economicamente. Il comitato ha registrato il ricorso e dovrà ora decidere se è ammissibile.