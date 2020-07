risarcimento del danno

Corte Ue, Dieselgate: sì a cause nazionali contro Volkswagen



Corte Ue - Sentenza 9 luglio 2020 Causa C-343/19

Sì a cause nazionali per il risarcimento degli acquirenti di automobili Volkswagen con software di controllo delle emissioni nocive manipolato dalla casa produttrice. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-343/19 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una un'associazione austriaca di tutela dei consumatori che aveva proposto, davanti al Tribunale del Land, un'azione risarcitoria per 3,6 mln di euro per i danni subiti da 574 consumatori

